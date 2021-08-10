Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности руководитель одного из казённых учреждений, подведомственных министерству транспорта. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 10 августа, глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии освобождён от должности руководитель «Чувашупрдора» Cap.ru

Согласно распоряжению, от должности директора казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» («Чувашупрдор») освобождён Александр Немов. Он руководил организацией с февраля 2020 года.

Отметим, что «Чувашупрдор» создан для оказания государственных услуг и работ в сфере дорожного хозяйства. Он является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на заседании чувашского правительства было принято решение о реорганизации «Чувашупрдора», исключив из его структуры Центр организации и безопасности дорожного движения.

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