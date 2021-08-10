Чебоксары, 10 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии освобождён от должности руководитель одного из казённых учреждений, подведомственных министерству транспорта. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 10 августа, глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Чувашии освобождён от должности руководитель «Чувашупрдора»

Согласно распоряжению, от должности директора казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» («Чувашупрдор») освобождён Александр Немов. Он руководил организацией с февраля 2020 года.

Отметим, что «Чувашупрдор» создан для оказания государственных услуг и работ в сфере дорожного хозяйства. Он является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на заседании чувашского правительства было принято решение о реорганизации «Чувашупрдора», исключив из его структуры Центр организации и безопасности дорожного движения.