Кисловодск, Ставропольский край, 10 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Компания Renault проводит испытания Logan Stepway третьего поколения в Кисловодске. Об этом сообщает «Российская газета».

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Издание опубликовало фотографии новинки, покрытой камуфляжной пленкой, сделанные в Кисловодске. Logan Stepway, судя по фотографиям, получил большой дорожный просвет. Кроме того, можно отметить, что у модели передний бампер выполнен стиле Cross-версии, а также присутствуют большие накладки сбоку.

Отмечается, что клиренс актуального Logan Stepway достигает 195 мм. Под капотом модели устанавливается 1,6-литровый мотор производительностью 82, 102 и 113 л. с. В качестве трансмиссии на выбор идут МКПП, АКПП или вариатор.

Напомним, актуальная версия Logan Stepway на российском авторынке продается по цене от 843 000 до 1 019 000 рублей.

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