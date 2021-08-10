Москва, 10 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В министерстве туризма Доминиканской Республики заявили, что российским туристам не нужно сдавать ПЦР-тест ни у себя в стране, ни в Доминикане, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

В аэропортах Доминиканы выборочно проводятся быстрые дыхательные тесты среди прибывающих пассажиров у кого есть симптомы простуды. Тест не нужно проходить пассажирам в возрасте до пяти лет.

Туристам необходимо заполнить анкету для въезда и еще одну — для выезда, и система сгенерирует два QR-кода.

В Доминикане действует комендантский час. Торговые центры работают в обычном режиме, а массовые мероприятия запрещены. Цена тура на семь ночей на двоих колеблется от 144 тыс до 155 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа Россия возобновила авиационное сообщение с курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, с Бахрейном, Доминиканской Республикой и Молдавией.

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