Новосибирск, 10 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала инцидент с избиением подростка на Михайловской набережной в Новосибирске. Информация о нападении группы неизвестных на представителя аниме-культуры была обнаружена во время ежедневного мониторинга.

Дарья Драй ИА REGNUM Аниме кукла

«Подобные драки — это недопустимо. Происходят подобные инциденты из-за того, что у подростков дефицит общения с людьми взрослыми, авторитетными, которые сегодня являются лидерами общественного мнения, с большим жизненным опытом. Взрослые не всегда могут выстроить диалог с молодёжью, что ей крайне необходимо, особенно в современном мире, поэтому дети берут любую информацию, особенно негативную, и мы потом имеем дело с подобными случаями, — подчеркнула Болтенко. — Молодёжные субкультуры всегда существовали и будут существовать. Я согласна с теми психологами и социологами, которые сходятся во мнении, что неформальные объединения нужны подросткам для развития, самовыражения, поиска себя. Но мы, взрослые, должны заниматься профилактикой вовлечения несовершеннолетних в группы деструктивной направленности, чтобы не было подобных инцидентов проявления жестокости и вражды между молодёжными объединениями, как произошедшее на Михайловской набережной».

Она подчеркнула, что этот случай — повод всем службам профилактики обратить внимание и усилить работу с подростками в данном направлении.