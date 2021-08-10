Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибудет в Кишинёв с рабочим визитом. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Дмитрий Козак Pnp.ru

«11 августа в Кишинёв с рабочим визитом прибудет заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Казак», — говорится в сообщении.

По данным молдавского внешнеполитического ведомства, в ходе визита Козака запланированы его встречи с представителями руководства Молдавии. Сообщается, что они будут обсуждать российско-молдавские отношения.

Напомним, в Молдавии в июле прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Эта партия в августе сформировала новое правительство.

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