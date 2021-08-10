Варшава, 10 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. 9 августа фонд «Жизнь и семья» внес в Сейм Польши законопроект под названием «Стоп ЛГБТ». Под гражданским проектом законопроекта свои подписи оставили около 140 тысяч граждан. Об этом сообщает Polskie Radio.

(сс) Annamaria Vidović Флаг ЛГБТ

Руководитель фонда Кшиштоф Каспшак пояснил журналистам, что цель данного законопроекта заключается, прежде всего, в том, чтобы запретить организацию и проведение гей-парадов и предотвратить пропаганду ценностей ЛГБТ среди несовершеннолетних.

«Повестка ЛГБТ-движения в Европе уже начинает носить тоталитарный характер. Если мы этого не остановим, может дойти до ситуации, когда представителей консервативных взглядов, родителей будут штрафовать. Мы хотим остановить это движение на благо детей и семей», — сказал Кшиштоф Каспшак.

Данный законопроект рассмотрят в Сейме, после чего будет проведено голосование депутатов по поводу целесообразности его принятия.