Москва, 10 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Если в РФ появится мода на крольчатину, то она наряду с курятиной станет еще одним «мясом для бедных». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя ситуацию на российском рынке мясных продуктов.

(сс) jatocreate Кролик

«Индейка развивается по тем же законам, что и курятина. Это смежные продукты. Что касается крольчатины, то ее потребление в РФ пока небольшое. И какого-то серьезного влияния на российский рынок мяса крольчатина не оказывает. И хотя крольчатина — это недорогое [в производстве] мясо, моды на нее в России пока нет. Однако если она появится, то крольчатина встанет в один ряд с курятиной как дешевое мясо для бедных. И ситуация с его ценой будет развиваться по тем же законам», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщалось ранее, есть прогнозы, что к 2022 году производство крольчатины в РФ вырастет в шесть раз.