Москва, 10 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Главным вызовом на ближайшее десятилетие станут изменения климата, об этом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс написал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По его словам, уже несколько лет климатические прогнозы становятся всё более мрачными, «но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим».

«Единственная хорошая новость — это то, что правительство (правительство России) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет», — написал Чубайс.

Он добавил, что климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было «сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человек — безоговорочна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чубайс заявил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. По мнению Чубайса, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов.

После чего, уверен он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

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