Вильнюс, , 12:21 — REGNUM В Литве сократили сроки строительства заграждения на участке более 500 км на границе Литвы с Белоруссией. Его планируют возвести на год раньше, чем предполагалось изначально. Об этом 10 августа заявила министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

Граница Литвы и Белоруссии Цитата из видео на YouTube

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«С принятием специального закона о его строительстве заграждение можно будет возвести не за два, а за один год», — уточнила она.

Глава правоохранительного ведомства также подчеркнула, что без физического барьера обеспечить эффективную охрану границы невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения на границе с Белоруссией €4,8 млн из резервных фондов. При этом власти республики намерены отгородиться от Белоруссии не только проволочными заборами, но и стеной, которая обойдётся в €41 млн.