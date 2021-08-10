Москва, 10 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. По поводу того, что вице-премьер РФ Александр Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами — да, там есть что поправить. Так считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. По его словам, биржевые цены на нефтепродукты сегодня, 10 августа, продолжили рост. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

«Основная проблема состоит в том, что некоторые независимые частные компании-трейдеры, которые занимаются закупкой больших объемов нефтепродуктов на бирже — очень часто покупают большие объемы для нефтяных компаний. Соответственно, большие объемы уходят, создается дефицит, напряжение на рынке и биржевые цены резко идут вверх.

О том, что нефтяным компаниям на бирже из тех объемов, которые идут в рамках 11%, запрещено покупать топливо в первую сессию, мы говорили давно. Здесь очень сложно проследить, каким образом это делается, поскольку информация закрыта и её практически невозможно получить. Поэтому здесь, безусловно, корректировка правил торгов нужна.

Но хотелось бы, чтобы регуляторы занялись также другими проблемами, ведь петля затягивается. За последние семь месяцев, с того времени, как у нас началось резкое повышение оптовых цен, они выросли уже больше чем на 30%. Тогда как у нефтяных компаний максимальный рост на АЗС составил не более 5%.

Сегодня на сбыте у нефтяных компаний оптовые цены на бензин практически во всех субъектах превышают розничные. Если мы возьмём Алтайский край, то бензин марки АИ-92 и АИ-95 на АЗС нефтяных компаний дешевле, чем оптом. И даже по таким ценам купить его и дизельное топливо практически невозможно. На нефтебазах один — два дня в неделю торгуют, но практически нереально купить.

Соответственно, у предпринимателя сейчас цена закупки бензина и дизельного топлива изначально выше, чем на АЗС в нефтяной компании. И, как мы понимаем, люди будут обвинять предпринимателя, говорить в его адрес нелестные слова, хотя на самом деле это не соответствует действительности: просто регуляторам нужно включиться в данный вопрос и попытаться всё-же сделать рыночным механизм реализации нефтепродуктов.

У меня сохранилось обращение к президенту России и регуляторам за 2011 г., когда был первый топливный кризис. Там можно только дату поменять на 2021 г.: за 10 лет не сделано ровным счётом ничего для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Как был дефицит, так он и остался.

То же самое можно сказать про диспаритет цен. Это говорит о том, что регуляторы рынка практически никак не участвуют в стабилизации рынка нефтепродуктов, ценообразовании на рынке. Они не видят никаких нарушений, хотя юристы чётко говорят, что здесь применяются нерыночные механизмы ценообразования и объемы нефтепродуктов, которые уезжают на экспорт, дестабилизируют и нарушают баланс спроса и предложения на внутреннем рынке.

При этом мы понимаем что нефтяные компании, несмотря на то, что они повышают оптовые цены, они ещё и получают демпфер в качестве компенсации за то, чтобы цены не поднимались. Но, как мы видим — оптовые цены выше розничных на АЗС нефтяных компаний. Топлива производится недостаточно для того, чтобы цены пошли вниз. На сегодняшний день порядка пяти — шести заводов находятся на реконструкции, возможно, когда они встанут в строй, что-то и наладится, но в ближайший месяц — два никто не верит, что ситуация как-то изменится в лучшую сторону.

Оптовые цены на моторное топливо продолжают расти, а бензина и дизельного топлива на рынке не добавилось. Складывается впечатление, что регуляторы не могут победить нефтяников. В ближайшее время мы готовим обращение к президенту России — гаранту конституции. Позитива — ноль, вся ситуация только ухудшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак предложил меры для стабилизации оптового рынка, в том числе повышение предложения на бирже. Вместе с тем он заявил, что в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина в связи с улучшением ситуации на рынке, однако к этой мере могут вернуться.

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