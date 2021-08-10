Горно-Алтайск, 10 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жителей и гостей Республики Алтай предупредили об опасностях прохождения высокогорных маршрутов. Как сообщили ИА REGNUM 10 августа в республиканском правительстве, ссылаясь на информацию МЧС, из-за обильных дождей в горах на туристических маршрутах сходят камнепады и сели.

Олег Кугаев ИА REGNUM Горный Алтай

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О плохих погодных условиях рассказывают сами туристы. Некоторые из них решили досрочно прекратить поход.

Семейная пара из Кемеровской области совершала поход на перевале Рериха в районе озера Аккем. Спускаясь по склону, кемеровчане услышали грохот и увидели, как недалеко от них пролетают огромные каменные глыбы. Женщина рассказала, что почва после дождей размокла и очень подвижна. Семейная пара сошла с маршрута досрочно.

Как подчеркнули в республиканском главке МЧС, опасная обстановка из-за проливных дождей сложилась в Усть-Коксинском районе на склонах горы Белуха и в Кош-Агачском районе на Северо-Чуйском хребте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии погибла туристка из Томска. Она получила смертельные травмы в результате случившегося 5 августа камнепада.

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