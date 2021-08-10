Самара, 10 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. 170 техногенных возгораний произошло за минувшую неделю в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Szaopressa.com Лесной пожар

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

«Только на минувшей неделе произошло 170 техногенных возгораний, пять низовых лесных пожаров. В 137 случаях причиной природных пожаров становился неконтролируемый сельскохозяйственный пал сухой травы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в некоторых муниципальных образованиях региона сохранится пятый класс пожарной опасности. В связи с этим подразделения МЧС на территории области несут службу в режиме повышенной готовности.

Сообщается, что в текущем году службы, которые ответственны за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, получат новую технику и оборудование.

«В ближайшее время мы проведем корректировку бюджета и учтем ряд направлений, которые повысят нашу готовность к действиям в условиях различного рода происшествий. В частности, мы договорились о том, что приобретем большую партию пожарных автомобилей, в том числе для оснащения наших добровольных пожарных команд, пожарных подразделений. Впервые за много лет обновим парк плавсредств, в том числе судов на воздушной подушке, для областной спасательной службы», — приводит пресс-служба слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.