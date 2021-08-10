Калачевский район, Волгоградская область, 10 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Три грузовика столкнулись 10 августа в Калачевском районе Волгоградкой области. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, в 08:50 на 103 км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский два автомобиля остановились перед светофором. В этот момент на них сзади налетел МАN. Среднюю «ГАЗель» зажало между грузовиками, её водитель погиб на месте.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.