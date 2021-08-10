Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании против коронавируса более 900 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу антиковидной вакцины получили 1 млн 225,7 тыс. человек (+ 14 899 за сутки). Оба компонента получили 909,55 тыс. человек (+ 17 176 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что привить от COVID-19 планируется более 2 млн жителей Ростовской области.