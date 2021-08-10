Москва, , 12:16 — REGNUM Поручение увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Республике Якутия дал главе МЧС Евгению Зиничеву президент России Владимир Путин. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», — говорится в сообщении и указывется, что также глава Российского государства отметил необходимость увеличить интенсивность работы авиации МЧС в регионе.

Кроме того, президент РФ поручил руководству Якутии «подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС».

«МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 11:00 (местное время) 10 августа в Красноярском крае действовало семь лесных пожаров на общей площади 7,9 тыс. га — в Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.