Темниковский район, Мордовия, 10 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. По состоянию на утро 10 августа, площадь активного горения на территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии составляет 20 гектаров. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Темниковского района.

Пресс-служба ЕДДС Темниковского района Пожар в заповеднике

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Общая площадь, пройденная огнем, увеличилась примерно до 4,5 тыс. гектаров.

Численность задействованных в тушении пожара выросла до 1,5 тыс. человек и 280 единиц техники. Продолжают работать силы и средства управлений МЧС по Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областям.

При этом в официальном аккаунте в социальных сетях РФЯЦ - ВНИИЭФв Сарове (Российский федеральный ядерный центр) со ссылкой на данные оперативного штаба по координации действий на месте пожара сообщается, что площадь активного горения составляет 50 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным ЕДДС Темниковского района, на 6:00 мск 9 августа, площадь, пройденная огнем, составляла 4,3 тыс. гектаров.

Всего на пожаре в заповеднике работают шесть вертолетов Ми-8, два самолета-амфибии Бе-200, шесть самолетов Ил-76. Авиация провела около 300 сбросов воды общим объемом более 2,7 тыс. тонн.

На территории Темниковского района и в Сарове (Нижегородская область) продолжает действовать режим ЧС.

Пожар в мордовском заповеднике идет по выгоревшим в 2010 году местам. По данным оперативного штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. По аналогичной схеме пожары после 2010 года возникали в 2018 и 2019 годах.