Казань, 10 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Казани в полицию обратился 40-летний местный житель с заявлением по факту совершенного в отношении него мошенничества.

Don Hankins Интернет-мошенничество

По информации УМВД России по городу Казани, заявитель нашел объявление о продаже трактора на сайте купле-продаж. 1 августа мужчина написал продавцу сообщение, чтобы узнать подробности о транспортном средстве. После этого ему прислали номер телефона и дальнейшее общение происходило через мессенджер. Казанец уточнил все о тракторе, посмотрел фотографии и договорился с продавцом о цене в 700 тыс. рублей. Мужчине было сказано, что транспортное средство находится в Уфе, а покупку провести можно только за безналичный расчет. Казанец попросил знакомого, проживающего в Башкирии, осмотреть трактор. После подтверждения, что сельхозтехника находится в указанном месте, потерпевший нашел перевозчика для транспортировки трактора. Перевозчик прибыл на место погрузки 6 августа и отправил заявителю договор купли-продажи, а затем погрузил трактор. Водитель отправил покупателю номер расчетного счета для перечисления денежных средств. После этого потерпевший связался с продавцом, который изменил реквизиты оплаты за трактор и перевел 700 тыс. рублей. Созвонившись с перевозчиком, покупатель узнал, что его не выпускают с места погрузки, так как деньги не поступили на счет. Заявитель позвонил продавцу, но тот не отвечал. После неоднократных звонков злоумышленник ответил и признался, что он мошенник и обманул казанца. Далее пострадавший связался через водителя перевозчика с настоящим продавцом трактора и выяснил, что с ним связался житель Краснодара и пожелал купить трактор. Он уточнил информацию о технике и за предоплату попросил удалить объявление на сайте.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, педагог из Москвы открыл в Казани свою студию танцев. Спустя несколько занятий, он предложил ученицам сняться в видеоклипе и пообещал каждой гонорар в размере 100 тыс. рублей. При этом траты на покупку одежды и обуви он взял на себя, а девушек попросил оплатить лишь стоимость костюмов. Ученицы перечислили на карту подозреваемого от 15 до 25 тыс. рублей. Преподаватель на следующее занятие не пришел и перестал отвечать на звонки.

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