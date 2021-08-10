Калуга, 10 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, 10 августа, в ходе рабочей поездки посетил Великий Новгород. В состав калужской делегации вошли заместители губернатора Дмитрий Разумовский и Константин Горобцов. В ходе рабочей встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным обсуждались перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической, социальной, образовательной и культурной сферах. По словам Андрея Никитина, новгородцам интересен калужский опыт развития особых экономических зон и привлечения инвесторов. При этом он отметил: «Калужская область — российский флагман с этой точки зрения».

Пресс-служба правительства Новгородской области Губернатор Калужской области посетил Великий Новгород

В свою очередь Владислав Шапша выразил готовность способствовать продвижению товаров и услуг, которые производят новгородские предприятия. По его мнению, большие перспективы у межвузовского взаимодействия. Губернаторы также подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. По оценке сторон, этот документ придаст новый импульс развитию взаимовыгодных, перспективных инициатив.