Астана, 10 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Ревакцинацию жителей Казахстана нужно будет начинать не ранее октября текущего года. Об этом заявил глава минздрава республики Алексей Цой 10 августа в видеоролике, опубликованном в официальном телеграм-канале Coronavirus2020.kz.

Вакцинация

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«Для нас на этом этапе ревакцинация будет актуальна ближе к октябрю, — сказал Цой. — Мы ещё раз проконсультируемся с Всемирной организацией здравоохранения».

Глава минздрава Казахстана отметил, что ревакцинацию нужно проводить примерно через девять месяцев после получения второй дозы вакцины, а прививочная кампания в стране началась в феврале 2021 года. К октябрю планируется включить ревакцинацию в календарь прививок.

Стоит отметить, что в Казахстане ранее запретили на ряде предприятий пускать на работу сотрудников, которые не сделали хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. За нарушение этого ограничения предприятию грозит крупный штраф.