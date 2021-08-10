Улан-Удэ, 10 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Бурятии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2008 (99,1%) работников учреждений социального обслуживания. Вторым компонентом — 1923 человек (94,9%). Ожидают вакцинацию 18 сотрудников. Об этом сообщило региональное правительство.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что среди проживающих в учреждениях для пожилых граждан прививку первым компонентом вакцины сделали 2026 человек (99%), оба компонента вакцины получили 2169 человек (96,4%). Ожидают вакцинацию 22 человека.

Отметим, что в структурном подразделении минсоцзащиты Бурятии — в Центре социальной поддержки населения, провакцинировано 88,7% сотрудников.