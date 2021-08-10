Сеул, 10 августа 2021, 12:11 — REGNUM Представители Северной Кореи не ответили на предпринятые южнокорейской стороной попытки связаться с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи
Две Кореи

Известно, что после восстановления прямой связи представители Сеула и Пхеньяна обменивались сообщениями дважды в день, однако сегодня, 10 августа, второй звонок не состоялся.

Предполагается, что переговоры не состоялись по причине начала совместных военных учений США и Южной Кореи.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон выступила с критикой в адрес Южной Кореи и США из-за совместных учений.

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