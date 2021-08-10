Сеул, , 12:11 — REGNUM Представители Северной Кореи не ответили на предпринятые южнокорейской стороной попытки связаться с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи

Известно, что после восстановления прямой связи представители Сеула и Пхеньяна обменивались сообщениями дважды в день, однако сегодня, 10 августа, второй звонок не состоялся.

Предполагается, что переговоры не состоялись по причине начала совместных военных учений США и Южной Кореи.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон выступила с критикой в адрес Южной Кореи и США из-за совместных учений.

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