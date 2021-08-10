В Костромской области дикий медведь вышел к детям
Кострома, 10 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Костромской области дикая медведица с медвежонком угрожали безопасности детей. Об этом «Kostroma.Today» рассказала Любовь Шутуева.
Инцидент произошёл днём 9 августа. По словам женщины, её 6-летний сын вместе с другом поехали в деревнюЛомышки Сусанинского района за молоком на велосипедах. В 500 метрах от населенного пункта у животноводческой фермы они заметили медвежонка и выбежавшую следом за ним медведицу.
Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM главаБуяковского сельского поселения Елена Веселова, медведицу рядом с населенными пунктами местные жители видят не в первый раз.
По сведениям департамента природных ресурсов Костромской области выход медведя к населенным пунктам — инцидент. Подобных случаев в регионе не фиксировалось последние 10 лет. В настоящее время у животных достаточно корма в лесу. Природных пожаров, способных выгнать зверя из естественной среды обитания в районе не наблюдалось. Специалисты пообещали выехать на место, опросить местных жителей и в случае необходимости произвести отстрел медведя.