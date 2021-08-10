Самара, 10 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Контрольно-распределительный центр обработки материалов, формируемых в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических норм при пандемии, намерены создать в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что на заседании оперативного штаба региона был рассмотрен алгоритм привлечения к ответственности нарушителей антиковидных мер. Так, органы местного самоуправления и сотрудники правоохранительных органов собирают материалы, на основе которых составляются протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Затем данные протоколы передается в суд для принятия решения о привлечении граждан к административной ответственности.

Отмечается, что для упорядочения и контроля за этой работой в регионе намерены создать контрольно-распределительный центр обработки материалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией.