Красноярск, 10 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. «Чёрное небо» не уходит из Красноярска. Город по-прежнему затянут дымом от природных пожаров, действующих в Якутии.

Цитата из видео 1tv.ru Задымление в Красноярске

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохраняются в Красноярске до 19:00 (местное время) 11 августа. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске ввели с 17 часов 7 августа. Он должен был действовать до 17 часов 10 августа.

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По состоянию на вечер 9 августа в Красноярском крае было задымлено 869 населённых пунктов в 33 муниципальных образованиях.