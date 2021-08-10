Волгодонск, Ростовская область, 10 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Ростовской области на тренировочном сборе отравился 31 ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 августа.

Rostov.sledcom.ru Следственные действия

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 9 августа в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске. Юных спортсменов кормили готовой продукцией. В результате у 31 ребёнка появились все признаки отравления. Дети находятся в удовлетворительном состоянии. Отравившимся — от десяти до 14 лет.

На месте происшествия изъяты пробы пищевой продукции, проведены смывы столовых помещений. Расследование уголовного дела продолжается.