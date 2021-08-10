В Ярославле женщина получила редкое лекарство только через суд
Ярославль, 10 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославской области, женщина, страдающая редким генетическим заболеванием, смогла получить лекарство только через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд.
Женщина обратилась в суд с иском к департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области. Она пояснила, что страдает редким заболеванием. Диагноз ей был поставлен в ноябре 2020 года. Из-за того, что заболевание прогрессировало, в феврале 2021 года врачебный консилиум назначил ей препарат, который не имеет аналогов и является единственным доказанным способом лечения болезни. Вводить лекарство необходимо один раз в две недели, курс лечения пожизненный, должен быть непрерывным, иначе это приведёт к резкому ухудшению здоровья. Также этот препарат рекомендован и главным специалистом ярославского депздрава.
Представители департамента не оспаривали диагноз и то, что препарат действительно нужен женщине. Но исковые требования в депздраве всё же не признали. Они сослались на то, что документы, подготовленные Тутаевской ЦРБ, были неправильно оформлены. Также депздрав указал, что лекарство очень дорогое.
Представители Тутаевской ЦРБ сообщили в письменном отзыве на иск, что департамент не рассмотрел документы, направленные на комиссию. Назад они не поступали.
Суд удовлетворил иск женщины, поскольку посчитал, что обеспечение жизненно важным лекарством не должно зависеть от бюрократических процедур. Также суд добавил, что нарушение процедуры рассмотрения документов также не может являться основанием для отказа в жизненно необходимом лечении.
Решение обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано.