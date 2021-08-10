Ярославль, 10 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославской области, женщина, страдающая редким генетическим заболеванием, смогла получить лекарство только через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Кировский районный суд.

Кировский районный суд

Женщина обратилась в суд с иском к департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области. Она пояснила, что страдает редким заболеванием. Диагноз ей был поставлен в ноябре 2020 года. Из-за того, что заболевание прогрессировало, в феврале 2021 года врачебный консилиум назначил ей препарат, который не имеет аналогов и является единственным доказанным способом лечения болезни. Вводить лекарство необходимо один раз в две недели, курс лечения пожизненный, должен быть непрерывным, иначе это приведёт к резкому ухудшению здоровья. Также этот препарат рекомендован и главным специалистом ярославского депздрава.

«Представитель истца по доверенности доводы иска поддержала, дала пояснения аналогичные его тексту. Дополнительно пояснила, что у истца с каждым днем ухудшается состояние, она чаще обращается за медицинской помощью, испытывает физические страдания, что является основанием для обращения решения суда к немедленному исполнению. Полагала, что нарушение ГУЗ Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница» процедуры подготовки и направления необходимых документов на комиссию с целью обеспечения истца данным лекарственным препаратом, не должно нарушать ее конституционные права на жизнь и здоровье, она в любом случае подлежит обеспечению данным препаратом», — пояснила на судебном заседании представитель истицы.

Представители департамента не оспаривали диагноз и то, что препарат действительно нужен женщине. Но исковые требования в депздраве всё же не признали. Они сослались на то, что документы, подготовленные Тутаевской ЦРБ, были неправильно оформлены. Также депздрав указал, что лекарство очень дорогое.

Представители Тутаевской ЦРБ сообщили в письменном отзыве на иск, что департамент не рассмотрел документы, направленные на комиссию. Назад они не поступали.

Суд удовлетворил иск женщины, поскольку посчитал, что обеспечение жизненно важным лекарством не должно зависеть от бюрократических процедур. Также суд добавил, что нарушение процедуры рассмотрения документов также не может являться основанием для отказа в жизненно необходимом лечении.

«Таким образом, суд возлагает на ответчика Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области обязанность бесплатно обеспечить истицу, с учетом её заболевания и назначения по медицинским показаниям (жизненной необходимости) лекарственным препаратом, в дозировке — 1 раз в две недели по 11 мг — 3 флакона на 1 введение длительностью терапии — пожизненно», — сообщается в судебном решении.

Решение обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано.