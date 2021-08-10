Симферополь, 10 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Республике Крым выделено дополнительно 8 млрд рублей на строительство дорог в 2021 году, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов журналистам 10 августа.

Максим Додонов ИА Красная Весна Автомобильная дорога в Крыму

«Президент дал поручение, Крыму дополнительно выделено 8 млрд рублей, это на этот год. И на следующий год — более 10 млрд рублей», — сказал глава Крыма.

Аксёнов уточнил, что дополнительные средства позволят отремонтировать улицы, которые по плану ждали ремонта только в 2022 году. Так, в Симферополе в 2021 — начале 2022 годов намерены отремонтировать улицы Карла Маркса Толстого, Пролетарскую, Воровского.

«Основная специфика этого года — это то, что мы делаем не только межрегиональные и центральные улицы», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

С начала года Республика Крым получила на дорожное строительство и ремонт в общей сложности около 16 млрд рублей, планируется привести в порядок более 600 км дорог.