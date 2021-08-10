Ереван, 10 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Возможности политического урегулирования пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном не исчерпаны. Об этом 10 августа заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась во время своего визита в военную часть в Араратской области, его слова приводит агентство «Арменпресс».

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"Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью госструктур Армении», — сказал он.

Также Зась отметил, что ОДКБ считает инциденты на армяно-азербайджанской границе угрозой для безопасности Армении.

«Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех», — также уточнил глава ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа генсек ОДКБ обсудил в Ереване ситуацию на армяно-азербайджанской границе с и. о. министра иностранных дел Армении Арменом Григоряном.