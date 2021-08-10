Москва, 10 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В России за последние сутки было выявлено 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV2 с начала пандемии составило 6 491 288. Об этом 10 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Для сравнения: днём ранее в стране было зарегистрировано 22 160 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие 24 часа в стране от последствий COVID-19 скончались 792 человека, полностью выздоровели 18 729 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (1811), в Москве (1639) и в Московской области (1309).