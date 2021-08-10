Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запретили строить жилые комплексы без социальной инфраструктуры. Теперь, чтобы получить разрешение на возведение жилья, необходимо сначала построить детский сад, поликлинику, школу, сообщили 10 августа в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Новая школа №573 на Комендантском проспекте Петербурга

Такое решение было принято для того, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой, особенно в новостройках.

«Нужно активнее создавать социальную инфраструктуру и привлекать к этому инвесторов. Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — пояснил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градостроительная комиссия рассмотрела обращение компании «РСТИ-Нова», которая планирует возведение в Московском районе 44 тысяч кв. метров жилья. По решению комиссии, реализация проекта возможна при условии строительства и безвозмездной передачи городу детского сада на 100 мест и школы на 200 мест. Застройщик также должен будет спроектировать и построить внутриквартальные проезды с дальнейшей безвозмездной передачей их в собственность города. Кроме того, компания передаст городу под объект здравоохранения встроенное нежилое помещение общей площадью 300 кв. метров.

Другая компания — «Озерный край» — планирует возвести в Калининском районе 128 тысяч кв. метров жилья. Одновременно застройщик должен будет передать городу помещения площадью 600 кв. метров для размещения кабинета врача общей практики, построить за свой счет внутриквартальные проезды, детский сад на 280 мест. Компания также построит школу на 1125 мест и передаст городу с частичным выкупом.

«Подобные требования будут в дальнейшем применяться и к другим застройщикам. Это позволит исключить возможность появления в городе объектов жилищного строительства, не обеспеченных социальной инфраструктурой», — подытожили в Смольном.