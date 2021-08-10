Ярославль, 10 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Компанию «ГК МАИСТ», которая сорвала ремонт дворов и реконструкцию парка в Ярославле, могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarnews.net Ремонт дороги

Наказать подрядчика хотят не за дворы в областном центре, а за дорогу в Ярославском районе. Ремонт дороги «п. Ярославка — ул. Главная» проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с существенным отставанием от графика и низким качеством работ.

9 августа «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района в одностороннем порядке расторг контракт с «ГК МАИСТ». Информация об этом направлена в УФАС для включения в реестр недобросовестных.

«Окончание работ по контракту было назначено на 30 июня этого года. Подрядчику неоднократно были направлены письма об отставании от графика производства работ и требованием ускорить темпы. Несмотря на это, на 25 июня было выполнено только 1,2% работ от общего объема и стоимости предусмотренных работ. Ввиду существенных нарушений производства ремонтных работ по нацпроекту было принято решение о расторжении контракта», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Завершить ремонт дороги «п. Ярославка — ул. Главная» согласно закону будет предложено подрядной организации, которая заняла второе место в ранее проведенном аукционе.

Стоит отметить, что власти Ярославля пошли по другому пути: расторгли контракт с «Маистом» по соглашению сторон. Впрочем, уже тогда директор регионального «Центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования»Евгений Чуркин говорил, что кто-то из заказчиков всё же применит санкции к подрядчику, чтобы не допустить подобных случаев впредь.