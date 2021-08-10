Иркутск, 10 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. С начала июля 2021 года по настоящее время служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. проверила более 1300 хозяйствующих субъектов потребительского рынка по соблюдению ограничительных мер и выявила десятки нарушений. Как сообщает 10 августа пресс-служба областного правительства, речь идёт об обслуживании продавцами покупателей без средств индивидуальной защиты (без масок).

Цитата из т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия Рынок

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Продавцы также не носят маски и перчатки, отсутствует социальная разметка и дезсредства.

В отношении нарушителей возбуждено 97 административных производств, в том числе 93 по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проведено более 200 профилактических и разъяснительных бесед, выдано 51 уведомление о необходимости неукоснительного соблюдения установленных правил поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье продолжает ставить рекорды по смертности от COVID-19: на 10 августа число умерших пациентов достигло 4098 человек, причём 32 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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