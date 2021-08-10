Началось: 45% жителей Канады поддерживают бойкот ОИ-2022 в Пекине
Оттава, 10 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. До следующих Олимпийских игр осталось всего полгода, и более половины жителей Канады говорят, что они поддерживают или в некоторой степени одобряют бойкот этого мероприятия Оттавой. Об этом 10 августа сообщил телеканал CTVNews со ссылкой на результаты опроса Nanos Research.
На вопрос, следует ли Канаде бойкотировать Олимпийские игры в следующем году «из-за напряженности в отношениях между двумя странами», 45 процентов респондентов указали, что они поддержат такую инициативу. Еще 19% опрошенных заявили, что будут поддерживать бойкот Игр в Пекине в некоторой степени.
14% опрошенных заявили, что они «скорее относятся отрицательно» к такому предложению, а еще 15% отметили, что они выступают против бойкота. Восемь процентов респондентов не определились.
В опросе, проведенном в период с 30 июля по 2 августа, приняли участие 1 002 человека.