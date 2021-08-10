Оттава, 10 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. До следующих Олимпийских игр осталось всего полгода, и более половины жителей Канады говорят, что они поддерживают или в некоторой степени одобряют бойкот этого мероприятия Оттавой. Об этом 10 августа сообщил телеканал CTVNews со ссылкой на результаты опроса Nanos Research.

Martin Abegglen Бойкот

На вопрос, следует ли Канаде бойкотировать Олимпийские игры в следующем году «из-за напряженности в отношениях между двумя странами», 45 процентов респондентов указали, что они поддержат такую инициативу. Еще 19% опрошенных заявили, что будут поддерживать бойкот Игр в Пекине в некоторой степени.

14% опрошенных заявили, что они «скорее относятся отрицательно» к такому предложению, а еще 15% отметили, что они выступают против бойкота. Восемь процентов респондентов не определились.

В опросе, проведенном в период с 30 июля по 2 августа, приняли участие 1 002 человека.