Рим, 10 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Итальянская компания Lamborghini представила тизер современной версии Countach 1971 года выпуска. Тизер размещен на странице компании в социальной сети Instagram.

Lamborghini Тизер Lamborghini Countach

Lamborghini Countach — это модель итальянской марки, которая выпускалась с 1974 по 1990 год.

«И вот, 50 лет спустя, на свет появляется новый Lamborghini Countach», — сообщает пресс-служба Lamborghini.

По предварительной информации, новый Countach будет построен на базе Sian FKP 37 2019 года выпуска. Данная модель является первым гибридным автомобилем Lamborghini.

Ожидается, что современная версия Countach будет оснащаться 6,5-литровым «атмосферником» V12 с отдачей 785 л. с. В качестве трансмиссии может быть установлен семиступенчатый «робот».

Ранее итальянская компания Lamborghini выпустила прощальную версию суперкара Aventador.

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