Липецк, 10 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Лидером в ежемесячном рейтинге делового журнала «Инвест-Форсайт» за июль 2021 года стала Липецкая область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Эксперты издания дают оценку на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах по десятибалльной шкале. В 2020 году Липецкая область возглавляла рейтинг шесть раз.

«Мы ищем деловых партнеров, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области, — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. — При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

В дайджест журнала за июль вошли 24 публикаций из региона. Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «АПК» и «Строительство и недвижимость». Два сообщения за июль отмечены редакцией как «Лучшая инвестновость дня». Первое сообщение из рубрики «Промышленность» — о запуске первой линии на предприятии по производству пищевых трубочек из влагостойкой бумаги. Стоимость реализации проекта — 124 млн рублей. Продукция сделана из биоразлагаемых материалов — решение для разумного использования возобновляемых природных ресурсов, сокращения использования пластика в пользу экологически чистых материалов.