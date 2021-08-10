Липецк, 10 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Липецкой области стартовал приём заявок на получение гранта «Инвестиционный». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, документы принимают до 2 сентября.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Малый бизнес — путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства», — прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Грант «Инвестиционный» в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) могут получить субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие на территории Липецкой области реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности. Это обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров), социальная сфера, внутренний и въездной туризм, аренда и прокат транспорта, информационные технологии, инновационная деятельность. Размер гранта — до 15 млн рублей, он предоставляется на условиях софинансирования: 70% — средства областного бюджета, 30% — собственные средства.

Результатом предоставления гранта является создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта из расчета не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые два миллиона рублей гранта в течение 24 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта. Грант предоставляется в целях реализации основного мероприятия «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014−2024 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области».