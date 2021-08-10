Москва, 10 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал ряд распоряжений в связи с сильными лесными пожарами в Якутии. Глава государства поручил обеспечить республику средствами для тушения лесов и помощью в виде сотрудников МЧС и техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 августа на основании данных с официального сайта президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Поручение должно быть исполнено до 1 сентября, деньги региону выделят из резервного фонда.

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Ещё одно важное распоряжение президента касается создания на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров. Доклад о решении этого вопроса Владимир Путин ждёт до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают гореть леса. За прошедшие сутки в республике найдено 28 новых возгораний, их площадь — 10 тыс. га. Всего зарегистрировано 178 очагов возгораний, из них тушат 69. Огонь создаёт угрозу десяти населённым пунктам. В республике введён режим ЧС регионального характера.