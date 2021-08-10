Новосибирск, 10 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Новосибирскую область 12 августа прибудет уникальный поезд-музей, в котором с помощью технологий воссоздана история страны времён Великой Отечественной войны. Попасть на экскурсию можно будет только при наличии бесплатного электронного билета — запись откроется завтра, 11 августа, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Udmurt.ru Поезд Победы

Посетить передвижную выставку гости и жители Новосибирской области смогут с 12 по 14 августа. Всё это время поезд будет находиться на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный». Посетить экспозицию можно будет небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мест ограничено.

Акция проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.