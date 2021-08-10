Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM Свердловская область получит 8 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом заявил в рамках визита в регион председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Степашин, председатель Императорского Православного Палестинского общества © Даниил Бурдыга

По словам Степашина, структура готова выделить средства, но региону нужно набрать «очень серьёзные темпы» по расселению аварийных домов.

«Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 млрд рублей», — сказал руководитель.

Вероятно, деньги передадут в рамках новой программы. Благодаря дополнительному финансированию можно было бы завершить программу расселения на два года раньше запланированного, к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ даст 7,5 млрд рублей на медицинский кластер в Екатеринбурге

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство даст 7,5 млрд рублей на медицинский кластер в Екатеринбурге