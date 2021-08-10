Екатеринбург, 10 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Свердловская область получит 8 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом заявил в рамках визита в регион председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Даниил Бурдыга Сергей Степашин, председатель Императорского Православного Палестинского общества

По словам Степашина, структура готова выделить средства, но региону нужно набрать «очень серьёзные темпы» по расселению аварийных домов.

«Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 млрд рублей», — сказал руководитель.

Вероятно, деньги передадут в рамках новой программы. Благодаря дополнительному финансированию можно было бы завершить программу расселения на два года раньше запланированного, к 2022 году.

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