Аксайский район, Ростовская область, 10 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области местные жители обнаружили массовый мор рыбы. В донском министерстве природных ресурсов и экологии факт подтверждён, передаёт ИА REGNUM.

Мёртвая рыба

«Инспекторы минприроды области выехали на место происшествия и зафиксировали факт замора рыбы в пруду РСМ-2. Предположительно, причиной гибели мог стать недостаток кислорода из-за высокой температуры воздуха, которая держится уже долгое время», — уточнили в ведомстве.

Расследованием причин гибели рыбы теперь займутся сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый подобный случай в текущем летнем сезоне. Так, массовая гибель произошла в Цимлянском водохранилище, а также при расчистке реки Темерник.