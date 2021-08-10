Красноярск, 10 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 (местное время) 10 августа в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на общей площади 7,9 тыс. га — в Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В тушении принимают участие более 110 человек, задействовано две единицы техники. За прошедшие сутки в регионе ликвидировали один лесной пожар в Кежемском районе.

По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

По информации министерства, задымление от лесных пожаров в Якутии сохраняется на территории 33 муниципальных образований Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа в крае задымление наблюдалось в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях.