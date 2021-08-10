Иерусалим, 10 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Израиле было выявлено 6275 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает минздрав страны.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма «Дельта» в начале лета», — указывает государственное израильское радио Kan.

Также в минздраве страны уточнили, что на данный момент в Израиле 35 466 человек проходят лечение от нового заболевания, из которых 394 находятся в тяжелом состоянии и 64 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, ранее днем ранее в Израиле за сутки было выявлено свыше 5,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.