Москва, 10 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В общественных местах камер видеонаблюдения должны как можно больше, уверены 48% жителей России. 47% убеждены, что устанавливать камеры повсюду не следует, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Камера видеонаблюдения

Сторонники увеличения числа камер видеонаблюдения считают, что станет больше порядка (17%), люди будут чувствовать себя в большей безопасности (14%), повысится раскрываемость преступлений (12%), появятся видеодоказательства в разных ситуациях (6%).

По мнению противников установки камер видеонаблюдения в общественных местах, это вмешательство в частную жизнь, нарушение личного пространства, слежка за людьми (17%), камеры бесполезны (8%), установка нужна только в определенных местах (7%).

Поквартирный опрос проведен 9−11 июля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России работает свыше 5 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

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