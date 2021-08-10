Москва, 10 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 127,6 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад врачей, выезжающих к пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 августа сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Медики из федеральных учреждений выезжают в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией. Они консультируют коллег и сами оказывают помощь больным. Бригады формируются из специалистов различного профиля — анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, кардиологов, а также терапевтов.

«Федеральное финансирование пойдёт на оплату труда специалистов и командировочные расходы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Источником средств станет резервный фонд правительства. В 2020 году на эти цели было выделено 200 млн рублей.