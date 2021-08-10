Оттава, , 12:04 — REGNUM С понедельника, 9 августа, полностью привитые граждане США от COVID-19 впервые за 17 месяцев вновь начали пересекать сухопутную границу с Канадой практически без ограничений. Об этом сообщил канадский телеканал CTVNews.

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В то же время канадские журналисты отмечают, что законодатели в Капитолии призвали чиновников из Белого дома последовать примеру Оттавы и отменить ограничения для канадцев. Сейчас движение на границе происходить только в одну сторону.

Отмечается, что для пересечения границы требуется, чтобы после получения второго компонента должно пройти не менее 14 дней.

«Я так искренне рад быть здесь», — поделился с журналистами житель Канзаса Том Хэнсон.

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