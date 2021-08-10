Оттава, 10 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Число госпитализаций, связанных с заболеванием COVID-19, в канадской провинции Альберта продолжает расти. За прошедшие трое суток в регионе выявили более чем 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщил телеканал CTVNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время 129 жителей Альберты получают медицинскую помощь от COVID-19 в больницах, это самый высокий показатель с 7 июля. 26 пациентов борются за свою жизнь в реанимации.

Сейчас COVID-19 в активной фазе протекает у 3 380 человек. 9 августа в регионе было зарегистрировано еще три летальных случая в результате заболевания, в результате чего число жителей провинции, умерших от COVID-19, достигло 2 328 человек.

76,4% жителей Альберты получили первую дозу вакцины от COVID, а 66,9% — второй компонент.