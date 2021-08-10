Ростов-на-Дону, 10 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону расчищено ещё 200 метров русла реки Темерник, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Sofiya357 Река Темерник

Работы на водном объекта начались 9 июля 2021 года после аварии на очистных сооружения в микрорайоне Суворовский. За месяц расчищено русло реки на протяжении 1000 метров, высажены растения-илофильтры эйхорния. На утилизацию отправлено более 2600 кубометров донных отложений.

Помутнение воды на участке проведения работ носит временный характер, предупредили в ведомстве.