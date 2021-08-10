Кишинёв, 10 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В резервном фоне правительства Молдавии и государственном бюджете республики почти не осталось средств. Об этом сообщила новый премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 9 августа в эфире телеканала ProTV.

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«Бюджет действительно опустошён. Внешнее финансирование в размере около 8 млрд леев (около $450 млн), которое предусматривалось при утверждении бюджета в декабре, в бюджет не поступило», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что есть «хорошие новости», госбюджет можно будет пополнить за счет займа. Гаврилица рассчитывает, что Молдавия получит $236 млн в рамках программы МВФ, в ходе которой финансовый институт планирует выделить $650 млрд на кредиты для восстановления мировой экономики после пандемии.

Напомним, в Молдавии в июле прошли досрочные выборы в парламент, объявленные президентом республики Майей Санду. На них не было предусмотрено средств в бюджете, поэтому правительство страны выделило ЦИК Молдавии 70 млн леев (около $4 млн) из резервного фонда.